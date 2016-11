SEATTLE (IT-Times) - In den USA hat einen Tag nach Thanksgiving das diesjährige Feiertagsgeschäft begonnen. Dabei kauften amerikanische Online-Shopper häufig auch über mobile Endgeräte ein. Laut Angaben von Adobe Systems wurden in den USA allein 1,2 Mrd. US-Dollar an Online-Käufe über Smartphones und...

Den vollständigen Artikel lesen ...