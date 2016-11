Die Deutsche Bank hat RWE mit "Hold" und einem Kursziel von 12 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Nach dem Börsengang der Ökostromtochter Innogy sei der Essener Versorger nun enorm von der Entwicklung der Großhandelsstrompreise abhängig, schrieb Analyst Martin Brough in einer am Montag vorgelegten Branchenstudie zu deutschen Versorgern. Eine Preiserholung könnte aber durch subventionierte neue Kapazitäten verhindert werden. Die RWE-Aktie sei zwar derzeit angemessen bewertet, die nun besser vorhersehbare Entwicklung der Bilanz und der Ausschüttungen könnte aber auf Sicht von zwölf Monaten die Bewertung treiben./tav/ajx

