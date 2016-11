Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Wohnen mit "Buy" und einem Kursziel von 35 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktienkurse im deutschen Wohnimmobiliensektor seien seit den höchsten Bewertungen im August deutlich gefallen, während die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum steige und die Preisdynamik sich beschleunige, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag veröffentlichten Branchenstudie. Für Berlin blieben die Fundamentaldaten stark. Deutsche Wohnen und Ado Properties seien daher seine "Top Picks"./ajx/ag

ISIN: DE000A0HN5C6