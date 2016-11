Die Baader Bank hat das Kursziel für Allianz SE von 161 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie habe Neubewertungspotenzial, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer Studie vom Montag. Zudem dürfte der Versicherer bis zum Jahr 2020 Barmittel in Höhe von 20 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten. Der Titel ist sein "Top Pick" im Sektor./ajx/tav

AFA0014 2016-11-28/10:30

