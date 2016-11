Die britische Investmentbank Barclays hat Freenet mit "Underweight" und einem Kursziel von 23 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im deutschen Telekommarkt dürfte das Wachstum im Bereich Mobilfunk und schnelles Internet in den kommenden Jahren deutlich zunehmen, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer Branchenstudie vom Montag. Bei Freenet könnten aber Kunden abwandern, auch weil die Konkurrenz aggressiv nach Marktanteilen strebe./ajx/fbr

