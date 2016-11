In the period 21 November 2016 to 25 November 2016, Alm. Brand bought own shares for a total amount of DKK 8.3 million as part of the increased share buyback programme of up to DKK 400 million announced on 26 April 2016. In aggregate, shares of DKK 305.5 million have been bought back, equivalent to 76.4% of the overall programme.



Under the share buyback programme, the following transactions were made during the period:



Date No. of Average purchase Transaction shares price (DKK) value (DKK) 21 November 2016 33,333 52.50 1,749,983 22 November 2016 34,523 52.65 1,817,636 23 November 2016 36,904 52.50 1,937,460 24 November 2016 26,190 53.20 1,393,308 25 November 2016 26,190 52.75 1,381,523 Accumulated during the period 157,140 52.69 8,279,909 Accumulated under the share 6,474,400 47.18 305,454,077 buyback programme



Danske Bank manages the share buyback programme, which is completed in accordance with Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 (the "Market Abuse Regulation").



Following the above transactions, Alm. Brand holds 9,594,123 own shares, equivalent to 5.5% of the share capital.



Transactional data relating to share buy-backs are provided on the following pages in detailed form and in aggregated form, in accordance with the Commission's delegated regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016.



Detailed transaction data



21 November 22 November 23 November 24 November 25 November 2016 2016 2016 2016 2016



------------------------------------------------------------------------------- Number VWAP Number VWAP Number VWAP Number VWAP Number VWAP of DKK of DKK of DKK of DKK of DKK share share share share share s s s s s



------------------------------------------------------------------------------- XCSE 33.333 52,50 33.985 52,65 36.904 52,50 26.110 53,20 21.690 52,75 TRQX 0 156 52,50 0 0 0 TRQM 0 0 0 0 1.500 52,75 BATE 0 382 52,25 0 80 53,00 0 BATD 0 0 0 0 1.500 52,75 CHID 0 0 0 0 1.500 52,75 Total 33.333 52,50 34.523 52,65 36.904 52,50 26.190 53,20 26.190 52,75 -------------------------------------------------------------------------------- -----



21 November 2016



Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 33.333 52,50 ---------------------------------------------- 34 52,00 XCSE 20161121 10:35:00.948000 47 52,50 XCSE 20161121 13:35:02.557000 440 52,50 XCSE 20161121 14:33:08.871000 1.500 52,50 XCSE 20161121 14:36:57.283000 13 52,50 XCSE 20161121 14:37:23.551000 2.079 52,50 XCSE 20161121 14:48:41.051000 2.000 52,50 XCSE 20161121 15:49:20.044000 349 52,50 XCSE 20161121 15:49:20.044000 1.619 52,50 XCSE 20161121 15:49:20.044000 227 52,50 XCSE 20161121 15:49:50.541000 224 52,50 XCSE 20161121 15:53:50.897000 121 52,50 XCSE 20161121 15:54:29.707000 381 52,50 XCSE 20161121 15:54:29.707000 4.966 52,50 XCSE 20161121 16:34:22.067000 19.333 52,50 XCSE 20161121 16:49:00.309677



22 November 2016



Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 34.523 52,65 ---------------------------------------------- 191 52,50 BATE 20161122 09:39:14.521000 646 52,50 XCSE 20161122 09:51:05.123000 156 52,50 TRQX 20161122 10:09:01.821000 500 52,50 XCSE 20161122 10:12:34.178000 990 52,50 XCSE 20161122 10:14:21.309000 288 52,50 XCSE 20161122 10:17:20.360000 229 52,50 XCSE 20161122 11:19:20.175000 46 52,00 BATE 20161122 11:34:46.753000 145 52,00 BATE 20161122 11:57:55.888000 2.000 52,50 XCSE 20161122 13:20:12.125789 19 52,50 XCSE 20161122 13:35:04.930000 1.833 53,00 XCSE 20161122 14:46:38.247000 500 53,00 XCSE 20161122 14:46:38.247000 167 53,00 XCSE 20161122 14:46:38.247000 2.269 52,50 XCSE 20161122 15:13:22.385000 1.981 52,50 XCSE 20161122 15:13:22.385000 540 52,50 XCSE 20161122 15:13:22.425000 1.304 53,00 XCSE 20161122 16:47:34.697000 696 53,00 XCSE 20161122 16:47:34.697000 20.023 52,65 XCSE 20161122 17:07:18.398096



23 November 2016



Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 36.904 52,50 ---------------------------------------------- 441 52,50 XCSE 20161123 13:27:51.923000 1.000 52,50 XCSE 20161123 13:28:02.991000 51 52,50 XCSE 20161123 13:35:04.593000 4.500 52,50 XCSE 20161123 15:21:19.246575 30 52,50 XCSE 20161123 15:22:04.564000 3.000 52,50 XCSE 20161123 16:32:21.453934 849 52,50 XCSE 20161123 16:51:22.524000 2.419 52,50 XCSE 20161123 16:51:22.524000 1.601 52,50 XCSE 20161123 16:51:22.524000 801 52,50 XCSE 20161123 16:51:22.524000 210 52,50 XCSE 20161123 16:51:29.241000 399 52,50 XCSE 20161123 16:51:29.241000 199 52,50 XCSE 20161123 16:51:29.241000 21.404 52,50 XCSE 20161123 17:06:18.417158



24 November 2016



Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 26.190 53,20 ---------------------------------------------- 80 53,00 BATE 20161124 09:12:58.305000 26 53,00 XCSE 20161124 09:16:25.817000 775 53,00 XCSE 20161124 09:16:29.365000 119 53,00 XCSE 20161124 09:16:30.985000 1.000 53,50 XCSE 20161124 13:27:08.156000 2.000 53,00 XCSE 20161124 16:01:05.905140 7.000 53,25 XCSE 20161124 16:35:42.063373 15.190 53,20 XCSE 20161124 16:48:28.952874



25 November 2016



Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 26.190 52,75 ---------------------------------------------- 801 53,00 XCSE 20161125 09:41:51.058000 199 53,00 XCSE 20161125 09:43:04.959000 4.000 52,75 XCSE 20161125 13:49:29.261032 400 52,75 XCSE 20161125 14:59:12.165000 750 52,75 CHID 20161125 14:59:12.186000 6 52,75 BATD 20161125 14:59:12.186000 250 52,75 CHID 20161125 14:59:12.229000 1.200 52,75 TRQM 20161125 14:59:19.719000 200 52,75 CHID 20161125 14:59:19.719000 1.194 52,75 BATD 20161125 14:59:19.719000 100 52,75 XCSE 20161125 16:28:09.513000 300 52,75 TRQM 20161125 16:28:09.534000 300 52,75 CHID 20161125 16:28:09.534000 300 52,75 BATD 20161125 16:28:09.534000 15.190 52,75 XCSE 20161125 17:05:09.040193 1.000 52,50 XCSE 20161125 16:18:49.210000



