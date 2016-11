Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für ING von 13,80 auf 14,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe eine Vielzahl von Treibern, die die Kapitalkosten europäischer Kredithäuser in den kommenden zwei bis drei Jahren weiter sinken lassen könnten, schrieben die Analysten in einer am Montag veröffentlichten Branchenstudie./ajx/zb

