EXCHANGE NOTICE, 28 NOVEMBER 2016 ETN



INCREASE IN MAXIMUM AMOUNT OF ISSUED ETN



Nordea Bank AB (publ) has decided to increase the maximum amount of an ETN issued on 17 October 2013. Trading continues with the updated identifiers as of 29 November, 2016.



Updated identifiers as of 29 November, 2016:



Trading code: BEAR OUTOK NF ISIN-code: FI4000070727 Order book id: 97202 Amount: 500 000



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



TIEDOTE, 28.11.2016 ETN



ETN:N ENIMMÄISMÄÄRÄN KOROTUS



Nordea Bank AB:n (publ) 17.10.2013 liikkeeseenlaskeman ETN:n enimmäismäärää korotetaan. Kaupankäynti jatkuu uusilla perustiedoilla 29.11.2016.



Uudet perustiedot 29.11.2016 alkaen:



Kaupankäyntitunnus: BEAR OUTOK NF ISIN-koodi: FI4000070727 Id: 97202 Lukumäärä: 500 000



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260