FMW-Redaktion

Bekanntlich hat es im Jahr 2016 so viele Übernahmen von ausländischen Firmen durch Chinas Unternehmen gegeben wie noch nie zuvor. Dass man sich seitens der Chinesen damit Know How einkaufen will, ist die eine Sache. Immer wichtiger aber scheint zu werden, dass diese Übernahmen westlicher Firmen vor allem einem Zweck dienen: Kapital raus aus China zu schaffen, um damit dem Abwertungsdruck des Yuan zu entgehen. Mit einem Wort: es handelt sich vor allem um Kapitalflucht unter dem Deckmantel von Firmenübernahmen.

Und das ist offenkundig auch den Machthabern in Peking aufgefallen. In letzter Zeit war es der Regierung gelungen, Schlupflöcher für die Kapitalflucht zu stopfen (etwa den Kauf von Versicherungspolicen in Hongkong, womit man elegant Yuan in Hongkong-Dollar tauschen konnte). Gleichzeitig, und da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz, hat Peking am Freitag endlich die Verlinkung der Börsen Shenzhen (dem nach Shanghai zweitwichtigsten Finanzstandort Festland-Chinas) und Hongkong genehmigt und als Starttermin den 05.Dezember genannt. ...

