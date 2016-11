Während der DAX nicht in Schwung kommt, glänzt die Aktie der Deutschen Post mit einem frischen Kaufsignal. Zum Jahresende zählen die Papiere des Logistikers zu den sichersten Wetten auf dem Kurszettel. In diesem Jahr sind die Aussichten so gut wie selten zuvor. Anleger können daran kräftig verdienen. Unsere Aktienempfehlung des Tages.

