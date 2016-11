Sanierung und Neuausrichtung von Wöhrl liegt im Plan

DGAP-News: Rudolf Wöhrl AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung Sanierung und Neuausrichtung von Wöhrl liegt im Plan

28.11.2016 / 15:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Sanierung und Neuausrichtung von WÖHRL liegt im Plan

- Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung ab 1. Dezember 2016 - Die nächste Phase der Sanierung beginnt - Investorensuche soll bis Ende 2016/Anfang 2017 abgeschlossen werden - Stabile Geschäftsentwicklung trotz negativem Markttrend - Weiterentwicklung des Standortnetzes kommt gut voran - Vorstandsvorsitzender Andreas E. Mach: "Kunden und Lieferanten stehen in dieser schwierigen Phase zu WÖHRL"

Nürnberg, 28. November 2016 - Mit Ablauf des dreimonatigen Schutzschirmverfahrens am 30. November 2016 liegen die Sanierung und Neuausrichtung der WÖHRL Gruppe im Rahmen der Planung. So konnte eine Vielzahl von Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Filialnetzes, Verschlankung der Strukturen und Reduzierung der Kosten bereits umgesetzt oder eingeleitet werden. Die Geschäftsentwicklung der Gruppe war in den vergangenen Monaten stabil, trotz des anhaltend negativen Trends im deutschen Textileinzelhandel.

Der Vorstand des Modehandelsunternehmens hat beim Amtsgericht Nürnberg Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung ab 1. Dezember 2016 für die Rudolf Wöhrl AG als Obergesellschaft der Gruppe und für deren 100-%-Tochtergesellschaft Rudolf Wöhrl, das Haus der Markenkleidung GmbH & Co. KG in Nürnberg, gestellt. Zuvor hatten die Gläubigerausschüsse beider Gesellschaften dieser Maßnahme einstimmig zugestimmt. Die Zustimmung des Gerichts vorausgesetzt, bleibt der Vorstand damit auch in dieser nächsten Phase der Sanierung im Amt und führt den Prozess weiter. Er wird dem Gericht einen vorläufigen Insolvenzplan vorlegen. Der Insolvenzplan wird nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens finalisiert werden, sobald die wirtschaftlichen Parameter für die Sanierung feststehen und die erforderliche Zustimmung der Gläubiger vorliegt.

Investorenprozess Oberstes Ziel in den kommenden Wochen ist, den laufenden Investorenprozess für die Rudolf Wöhrl AG zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Derzeit befindet sich eine einstellige Anzahl von Interessenten - sowohl strategische Adressen als auch Finanzinvestoren - in einer vertieften Unternehmensprüfung (Due Diligence), auf deren Basis verbindliche Angebote zeitnah erwartet werden. Ziel ist es, die Investorensuche bis Ende 2016/ Anfang2017 abzuschließen. Die Familie Wöhrl ist unverändert zu einer unternehmerischen Partnerschaft mit einem Investor und zu einem weiteren Engagement als Gesellschafter der Rudolf Wöhrl AG bereit.

Umbau des Filialnetzes Gute Fortschritte macht die Optimierung des Standortnetzes. Wie Anfang Oktober bekannt gegeben, werden im Laufe des ersten Quartals 2017 vier der insgesamt 34 WÖHRL-Standorte (Nürnberg-Langwasser, Roth, München Einkaufszentrum PEP und Berlin Potsdamer Platz) geschlossen, bei denen auch langfristig kein ausreichendes Umsatz- und Ertragspotenzial vorhanden ist. Zudem wurde die Schließung von WÖHRL-Outlets beschlossen. Darüber hinaus befindet sich der Vorstand in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Reduzierung der Mieten in allen Filialen und in der Zentrale.

Parallel dazu hat WÖHRL die Modernisierung des Filialnetzes vorangetrieben, um die Attraktivität der Verkaufsflächen zu steigern und den Kunden ein modernes und interessantes Einkaufserlebnis zu bieten. Aktuell finden Modernisierungen an acht Standorten statt (Flagship-Store in Nürnberg sowie Filialen in Würzburg, Passau, Weiden, Straubing, Landshut, Schweinfurt und Regensburg). Die mit den Renovierungsmaßnahmen verbundenen Sonderverkaufsaktionen, die von umfangreicher Werbung begleitet wurde (Motto: "Wir geben alles, nur nicht auf!"), stießen bei den Kunden auf eine sehr positive Resonanz. Mitte November fand nach mehr als einem Jahr Bauzeit die Neueröffnung Filiale im Einkaufszentrum Fürther Freiheit statt, wodurch WÖHRL seine Präsenz als Nummer eins im Kernmarkt Franken weiter stärkte.

Gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger Auf der heutigen Versammlung der Anleihegläubiger der Rudolf Wöhrl AG (Laufzeit 2013 bis 2018, Nominalbetrag: 30 Mio. Euro, ISIN DE000A1R0YA4/WKN A1R0YA) wurde Herr Rechtsanwalt Christian H. Gloeckner aus Nürnberg zum gemeinsamen Vertreter gewählt. Seine Aufgabe ist, im weiteren Verfahren die Interessen der Anleihegläubiger zu bündeln und sie in die Gestaltung einer für alle Gläubigergruppen zustimmungsfähigen Lösung einzubringen.

Andreas E. Mach, Vorstandsvorsitzender der Rudolf Wöhrl AG: "Meine Zuversicht, dass WÖHRL sanierungsfähig ist und als Ganzes erhalten werden kann, ist heute größer als zu Beginn des Schutzschirmverfahrens. Wir haben in den vergangenen Monaten ein hohes Maß an Loyalität bei vielen Kunden und Lieferanten gespürt und die Geschäftsentwicklung durch zahlreiche Maßnahmen und Aktionen stabilisieren können. Dies zeigt, dass sich WÖHRL als starke Marke in unseren Kernmärkten auch gegen den Branchentrend positiv entwickeln kann. Wir haben durch das Schutzschirmverfahren keinerlei Einbußen im operativen Geschäft verzeichnen müssen, das stimmt uns positiv für die Zukunft. Mein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in dieser schwierigen Phase unseres Unternehmens weiter mit Herzblut und vollem Einsatz dabei sind."

Dr. Christian Gerloff, Chief Restructuring Officer: "In den kommenden Wochen hat der erfolgreiche Abschluss des Investorenprozesses für uns oberste Priorität. WÖHRL hat seit Beginn des Schutzschirms alle Hausaufgaben gemacht, die aus eigener Kraft abgearbeitet werden konnten. Wir brauchen jetzt neue finanzielle Mittel, um die Neuausrichtung weiter umsetzen und unsere Gläubiger bestmöglich befriedigen zu können."

Die WÖHRL Unternehmensgruppe Der Modehauskette mit Sitz in Nürnberg betreibt insgesamt 34 Standorte in Ost- und Süddeutschland. Das 1933 gegründete Familienunternehmen überzeugt durch Markenkompetenz und Markenvielfalt in den Bereichen Damen-, Herren- und Kindermode sowie in den Segmenten Sport und Young Fashion. Der Name WÖHRL steht dabei für hochwertige Qualität, attraktive Marken und

ausgezeichneten Service. www.woehrl.de Kontakt Medien: Frank Elsner / Frank Paschen

Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH

Tel.: 0049 - (0) - 89 - 99 24 96 30 Mail: office@elsner-kommunikation.de Kontakt: One Square Advisors GmbH Tel: 0049 - (0) 89 - 20 00 70 670 Woehrl@onesquareadvisors.com

28.11.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

524721 28.11.2016

ISIN DE000A1R0YA4

AXC0157 2016-11-28/15:06