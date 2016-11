EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX beschließt Begebung einer Wandelanleihe

EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien

28.11.2016 15:20

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

EYEMAXX beschließt Begebung einer Wandelanleihe

Aschaffenburg, den 28.11.2016 - Der Vorstand der EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe, die abhängig von der finalen Festlegung des Wandlungspreises ein Volumen zwischen 4.075.000,00 Euro und 4.289.720,00 Euro haben soll, unter Ausschluss der Bezugsrechte bestehender Aktionäre zu begeben. Grundlage ist die entsprechende Ermächtigung durch die heutige Hauptversammlung. Die Wandelanleihe soll eine Laufzeit von bis zu drei Jahren haben. Der angestrebte Zinskupon bewegt sich zwischen 4,25 bis 4,75 Prozent p.a., und für den Wandlungspreis ist eine Spanne zwischen 9,50 Euro und 10,00 Euro vorgesehen. Die Wandelanleihe wird erstmalig im Juli 2018 in Inhaber-Stückaktien der EYEMAXX Real Estate AG wandelbar sein. Die Wandelanleihe wird institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten. Die endgültigen Bedingungen der Wandelanleihe werden in den kommenden Tagen festgelegt.

Die Mittel aus der Wandelanleihe sollen vorrangig für weitere Immobilienprojekte in den Kernmärkten Deutschland und Österreich genutzt werden. Der Fokus liegt dabei auf dem Wohnbereich. So befindet sich EYEMAXX momentan in fortgeschrittenen Verhandlungen für die zeitnahe Umsetzung weiterer Wohnprojekte in Wien und im Rhein-Main-Gebiet.

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus edicto GmbH eyemaxx@edicto.de Telefon: +49 69 90550556

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

Sprache: Deutsch Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG Auhofstraße 25 63741 Aschaffenburg Deutschland Telefon: +43. 2235. 81 071 -0 Fax: +43. 2235. 81 071 715 E-Mail: office@eyemaxx.com Internet: www.eyemaxx.com

ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1K0FA0, DE000A1MLWH7, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , WKN: A0V9L9, A1K0FA, A1MLWH, A1TM2T, A12T37 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN DE000A0V9L94 DE000A1K0FA0 DE000A1MLWH7 DE000A1TM2T3 DE000A12T374

