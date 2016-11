Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" belassen. Angesichts der im kommenden Jahr voraussichtlich steigenden Anleiherenditen in Europa zeigten sich die Analysten nun optimistischer für europäische Versicherer. Den Sektor stuften sie daher von "Cautious" auf "In-Line" hoch, wie aus einer am Montag vorgelegten Branchenstudie hervorgeht. Die Gewinnentwicklung bleibe aber herausfordernd. Daher rechnen die Experten grundsätzlich auch nicht mit einer so starken Kursentwicklung wie in zurückliegenden Jahren. Munich Re zählen sie zu ihren zentralen "Overweight"-Empfehlungen für 2017./ajx/zb

