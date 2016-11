Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta034/28.11.2016/16:02) - Edel AG: Vorläufiges Konzernjahresergebnis

für das Geschäftsjahr 2015/2016 (30.09.2016)



* Umsatzsteigerung von 7 % auf 180,2 Mio. EUR

* Alle wesentlichen Ergebniskennzahlen deutlich über Vorjahr

* Jahresüberschuss von 4,2 Mio. EUR liegt 47 % über Vorjahreswert von 2,8 Mio.

EUR

* Erneut Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,10 Euro pro Aktie vorgesehen



Hamburg, 28. November 2016

Die Edel AG in Hamburg, einer der führenden Entertainment-Dienstleister in

Europa, hat auf Basis der vorläufigen Ergebniszahlen für das abgelaufene

Geschäftsjahr ihren Umsatz erneut erhöht.



Der Konzernumsatz der Edel AG stieg im Geschäftsjahr 2016 (01.10.2015 -

30.09.2016) um 7 % auf 180,2 Mio. EUR, nach 168,3 Mio. EUR im Vorjahr. Das

EBITDA stieg um 21 % auf 15,3 Mio. EUR nach 12,6 Mio. EUR im Vorjahr, das EBIT

stieg um 50 % von 5,8 Mio. EUR auf 8,7 Mio. EUR. Das Konzernjahresergebnis

erhöhte sich um 47 % von 2,8 Mio. EUR im Jahr 2015 auf nun 4,2 Mio. EUR. Das

Ergebnis nach Anteilen anderer Gesellschafter stieg um 24 % von 2,6 Mio. EUR auf

3,2 Mio. EUR. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 0,15 EUR (Vorjahr: 0,12 EUR).

Damit hat die Edel AG ihre im Geschäftsbericht 2015 abgegebene Prognose bei

Umsatz (Prognose: 170,3 Mio. EUR, +6%) und Ergebnis (Prognose

Konzernjahresüberschuss: 3,4 Mio. EUR, +24%) übertroffen.



Die liquiden Mittel erhöhten sich auf 7,8 Mio. EUR (Vorjahr: 5,3 Mio. EUR). Der

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug 6,4 Mio. EUR (Vorjahr: 10,4

Mio. EUR). Das Eigenkapital erhöhte sich zum 30.09.2016 auf 29,8 Mio. EUR

(Vorjahr: 28,4 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 22 % (Vorjahr:

23 %).



Die positive Umsatzentwicklung ist vor allem auf den guten Geschäftsverlauf bei

der optimal media GmbH, getrieben durch ein starkes Vinyl-Fertigungsgeschäft und

ein sich weiter gut entwickelndes Druckgeschäft, zurückzuführen. Auch die

Umsätze der Kontor Records GmbH und der ZS Verlag GmbH erhöhten sich deutlich.



Die 100 %-Konzerntochter Kontor New Media GmbH, einer der größten

europäischen Distributoren digitaler Medieninhalte an Plattformen wie iTunes,

amazon und Spotify, wuchs weiter (+ 5% gegenüber Vorjahr), wenn auch etwas

langsamer als zuvor. Erstmals konsolidiert wurde die Pandastorm Pictures GmbH,

Berlin, die im Filmgeschäft tätig ist. Gegenüber dem Vorjahr hat im Wesentlichen

die Edel Germany GmbH ergebnisseitig verloren, vor allem der Geschäftsbereich

Edel:Kids und Eden Books. Beide Bereiche planen eine deutliche

Ergebnissteigerung im laufenden Geschäftsjahr.



Die im Mai 2016 fällig gewordene Unternehmensanleihe (ISIN: DE 000 A1KQYG 8,

WKN: A1KQYG; Anleihe 2011/2016) mit einem Nominalwert von 11,5 Mio. EUR wurde

planmäßig zurückgeführt. Derzeit sondiert die Edel AG die Möglichkeit zur

Begebung von Schuldscheindarlehen in einer Höhe von ca. 20 Mio. EUR, die zur

frühzeitigen Rückführung der im März 2019 fälligen Unternehmensanleihe (ISIN: DE

000 A1KX3GV, WKN: A1X3GV, Anleihe 2014/2019) genutzt werden sollen und den

entsprechenden zukünftigen Zinsaufwand deutlich reduzieren können.



Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms hat die Edel AG im abgelaufenen

Geschäftsjahr 95.742 Aktien zurückgekauft. Das ARP wurde wie angekündigt am

31.12.2015 eingestellt.



Die Edel AG wird ihre Dividendenkontinuität beibehalten und plant aus dem

Ergebnis des Geschäftsjahres 2015/2016 wieder die Zahlung einer Dividende an die

Aktionäre. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die ordentliche Hauptversammlung

im Mai 2017 sollen 0,10 Euro pro Aktie ausgeschüttet werden. Da die Ausschüttung

aus dem Steuereinlagekonto der Edel AG erfolgt (§ 27 KStG), unterliegt die

Dividende nicht der Kapitalertragsteuer.



Für das Geschäftsjahr 2016/2017 erwartet der Vorstand der Edel AG eine positive

Unternehmensentwicklung. Neben dem weiteren Ausbau des Digitalgeschäfts der

Kontor New Media GmbH liegt der Fokus auf geplanten umfangreichen Investitionen

durch die optimal media GmbH in einer Größenordnung von ca. 25 Millionen

Euro. Nach Abschluss des Ausbaus der Vinyl-Fertigungskapazitäten steht nun die

Erhöhung der Fertigungstiefe im Buchbereich und eine Erweiterung der Buchbinde-

und Weiterverarbeitungskapazitäten im Fokus. Die Bauarbeiten an den im Rahmen

der Investition entstehenden neuen Produktions- und Lagerhaltungsgebäuden

laufen. Mit der Inbetriebnahme wird im Laufe des Sommers 2017 gerechnet.



(Ende)



Aussender: Edel AG

Adresse: Neumühlen 17, 22763 Hamburg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Timo Steinberg

Tel.: +49 40 89085-0

E-Mail: timo.steinberg@edel.com

Website: www.edel.com



ISIN(s): DE0005649503 (Aktie), DE000A1X3GV3 (Anleihe)

Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in

Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1480345320082



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 28, 2016 10:02 ET (15:02 GMT)