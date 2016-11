Musterdepotstratege Georgios Kokologiannis beschäftigt sich mit den Aussichten von inflationsgesicherten US-Staatsanleihen. Nur ein wichtiger Punkt hält von einem Investment in solche Vehikel ab.

Es ist eine der aktuellen Top-Empfehlungen von Goldman Sachs für das kommenden Jahr: Inflationsgesicherte US-Staatsanleihen erscheinen nach Einschätzung der Investmentbank derzeit besonders aussichtsreich. Solche speziellen Produkte sollen verlässlich vor Vermögensverlusten durch Inflation schützen. Denn je höher die Teuerungsraten, desto höher auch die Zinszahlungen dieser Anlagevehikel.

Anleger aus dem Euro-Raum können mit dem Kauf solcher Papiere sogar automatisch davon profitieren, wenn sich eine weitere Prognose der Goldman-Experten bewahrheiten sollte: Eine Fortsetzung der momentanen Dollar-Aufwertung. Die Strategen des Wall Street-Hauses rechnen mit einem weiteren Anstieg des Wechselkursen zum Euro. Der solide Zustand der US-Wirtschaft, eine weniger expansive Geldpolitik in den USA und wachsende politische Risiken in Europa sprächen für den Greenback.

In beiden Punkten stimme ich nicht ganz mit den Bankern überein. So können inflationsgeschützte Anleihen in der Theorie zwar eine interessante Depotbeimischung ...

