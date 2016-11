Chengdu glänzt mit Stadtbild, High-Tech-Industrie und wirtschaftlicher Entwicklung



Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Die Western China International Fair, die bereits 16 Mal in Chengdu ausgerichtet worden ist, hat sich zu einer Plattform für internationale Kommunikation und Zusammenarbeit entwickelt. Die diesjährige Messe, die am 3. November feierlich eröffnet wurde und am 14. November ihren Abschluss fand, bot 75 im Zusammenhang mit Investitionsförderung und Handelskooperation stehende Veranstaltungen. Die Regionen der Provinz Sichuan ihrer Hauptstadt Chengdu konnten 2016 im Rahmen der Messe Vereinbarungen für 836 Projekte mit einem Gesamtinvestment im Wert von rund 657,25 Milliarden Yuan (96,32 Milliarden USD) unterzeichnen.



Wie Jeong Hyeon-jun, ein Vertreter der Korea Business Incubation Association, erklärte, wussten die Association und die südkoreanischen Aussteller zu schätzen, dass die Messe ihnen eine solche Plattform zur Verfügung gestellt hat, und dass sie herausfinden konnten, wie beliebt südkoreanische Produkte in China waren. Amanda Koh von der malaysischen CocoScience Co sagte, das Unternehmen habe der Messe für die vor und während der Veranstaltung zur Verfügung gestellten rücksichtsvollen Dienstleistungen gedankt. Cathy Lee, Ausstellerin für Schwarztee aus Sri Lanka, stellte fest: "Die Messe ist unserem Empfinden nach immer internationaler geworden, und das Konferenz- und Ausstellungsumfeld ist zufriedenstellend".



Die im westchinesischen Chengdu abgehaltene Messe kann sich mit den Veranstaltungen in Peking und dem Osten Chinas messen, so Lee.



Die Chengdu Investment Presentation and International Cooperation Zone Project-Matchmaking-Veranstaltung, die am 2. November im Tianfu New City Convention Center ausgerichtet wurde, galt als ein Höhepunkt der Messe. Die Präsentations- und Matchmaking-Aktivitäten haben nach Angaben der Organisatoren zur Unterzeichnung von 19 Vereinbarungen im Wert von 158,63 Milliarden Yuan geführt.



Einer der dreizehn zu Projektinvestitionen abgeschlossenen Deals beinhaltet, dass Siemens die BOE Technology Group Co. mit Hauptsitz in Peking, die Technologie, Produkten und Dienstleistungen für das Internet-der-Dinge anbietet, mit einer Gesamtinvestition im Wert von 1 Milliarde Yuan unterstützen wird, um die Produktionsanlagen zu erweitern und zu reformieren.



Zu den sechs strategischen Kooperationsabkommen mit einem Volumen von 115 Milliarden Yuan zählt auch ein Branchenfonds mit Fokus auf eine auf Chengdu bezogene chinesisch-deutsche Innovationskooperation.



Die Messe lud ausländische und einheimische Unternehmen ein, sich über die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Chengdu und über mögliche Chancen in der Stadt zu informieren. Die Unternehmen diskutierten auch die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Verbänden aus Chengdu.



Laut örtlichen Behördenvertretern soll die Messe Chengdu dabei helfen, zu einem regionalen Drehkreuz für Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, kulturelle Kreativität, Auslandskontakte und flächendeckenden Transport im westlichen China zu werden.



Die erste Phase der 11. EU-China Business and Technology Cooperation Fair, ein weiteres wichtiges Ereignis der Western China International Fair, wurde vom 2. - 6. November in der Chengdu Hi-Tech Industrial Development Zone abgehalten. Die zweite Phase fand vom 6. - 8. November in Qingdao statt.



Den Statistiken gemäß haben sich im Zuge der ersten Phase mehr als 150 Unternehmen aus 14 europäischen Ländern und über 400 chinesische Unternehmen in mehr als 800 Matchmaking-Gesprächen eingebracht.



