Die ZDF-Dokumentation "Schöne neue Welt - Wie Silicon Valley unsere Zukunft bestimmt" wurde am Montag, 28. November 2016, mit dem Georg von Holtzbrinck-Preis für Wirtschaftspublizistik in der Kategorie "Audiovisuell" ausgezeichnet. Der Film von Angela Andersen und Claus Kleber zeigt, mit welchen Ideen die Visionäre der kalifornischen Hightech-Firmen die Welt verändern wollen und hinterfragt, welche Folgen das für unser aller Leben haben wird.



Laut Jury werde angesichts des zurückliegenden politischen Jahres - mit Themen wie Flüchtlingsströme, Brexit, dem Populismus rund um die US-Wahlen - die exzellente Wirtschaftsberichterstattung immer wichtiger. Der Georg-von-Holtzbrinck-Preis für Wirtschaftspublizistik würdigt herausragende Dokumentationen, Reportagen, Analysen und Essays, die kompetent, differenziert, lebendig und allgemein verständlich komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge vermitteln. Die Preisverleihung fand am 28. November 2016 in Frankfurt am Main statt.



"heute-journal"-Moderator Claus Kleber sagte anlässlich der Auszeichnung: "Im Silicon Valley wird die Welt in einer Weise auf den Kopf gestellt, wie es das in der Geschichte nur einmal in Jahrhunderten gibt. Wir wollten den Zuschauern in den 60 Filmminuten unserer Dokumentation vor Augen führen, wie weit die Entwicklung schon ist. Wir freuen uns, dass es uns aus Sicht der Preisjury gelungen ist."



Angela Andersen und Claus Kleber bringen in der 60-minütigen Dokumentation das vielschichtige, komplexe Phänomen Silicon Valley so auf den Punkt, dass jeder versteht, warum es so wichtig ist, mehr darüber zu wissen, wie dort unsere Zukunft bestimmt wird. Das ZDF sendete die ausgezeichnete Doku erstmals am 19. Juni 2016 (Produktion: Eco Media, Redaktion: Michael Gries, Ursula Schmidt).



Die ausgezeichnete Doku ist in der ZDFmediathek abrufbar: https:// www.zdf.de/dokumentation/dokumentation/schoene-neue-welt-120.html



