NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordjagd haben es die Anleger an der Wall Street am Montag zunächst etwas ruhiger angehen lassen. Börsianer sprachen von ersten zögerlichen Gewinnmitnahmen, nachdem US-Aktienwerte in den vergangenen Wochen regen Zulauf verspürt hatten. Der Leitindex Dow Jones gab zuletzt 0,15 Prozent auf 19 122,93 Punkte ab, nachdem er den verkürzten Handel am "Black Friday" vor dem Wochenende auf seinem bisher höchsten Stand beendet hatte.

Ähnlich sah es beim breiter gefassten S&P-500-Index aus, der nach zuletzt erreichten Rekordhöhen um 0,25 Prozent auf 2207,91 Punkte nachgab. Der technologielastige Nasdaq 100 stand zuletzt kaum verändert bei 4870,37 Punkten. Er ist der einzige unter den drei großen Indizes, dessen Rekordhoch schon etwas länger zurückliegt. Nach 15 Tagen ohne Verluste musste am Montag erstmals auch der zuletzt in den Fokus gerückte Nebenwerte-Index Russell 2000 wieder ein Minus verkraften: er verlor überdurchschnittliche 0,68 Prozent.

Hinter den US-Aktienmärkten liegen drei Wochen, in denen es nach der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten fast nur eine Richtung gab - und zwar nach oben. Marktexperten sehen die Blicke nun wieder verstärkt nach Europa gehen, wo in wenigen Tagen das Verfassungsreferendum in Italien stattfindet. Außerdem stehen im Wochenverlauf zahlreiche wichtige Daten zur Wirtschaftslage auf der Agenda, die bedeutend sein könnten für die zukünftige Geldpolitik. Bei der Leitzinsentscheidung im Dezember gilt eine Zinsanhebung durch die US-Notenbank Fed aber bereits als sicher.

Kursbewegende Nachrichten waren auf Unternehmensseite absolute Mangelware. Finanzwerte schlossen sich in kleinerem Umfang dem negativen Bild bei den Branchenkollegen in Europa an. Der Teilindex S&P 500 Financial verlor 0,81 Prozent, und bei den Einzelwerten gehörten JPMorgan im Dow Jones mit 0,36 Prozent zu den Verlierern. Gefragt waren hingegen Energiewerte, deren Teilindex S&P 500 Utilities um gut 1,8 Prozent anzog.

Ansonsten waren es am Montag vor allem Analystenkommentare, die am Markt für etwas Aufsehen sorgten. Weil die Experten von Merrill Lynch die Aktien der beiden Unternehmen aus ihrer "US-1-Liste" für die bestenden US-Investmentideen strichen, ging es für Eli Lilly und Qualcomm um 2,20 beziehungsweise 1,51 Prozent nach unten. Die Aktien gehörten damit zu den schwächsten Werten im S&P 500 Index.

Gut 1 Prozent höher notierten dort ConocoPhillips , nachdem Goldman Sachs die Öltitel nunmehr zum Kauf empfiehlt und sie zugleich auf seine "Conviction Buy"-Liste aufgenommen hat. Analyst Neil Mehta sieht bei den Aktien einen vielversprechenden Einstiegszeitpunkt gekommen. Er begründete dies mit einer im bisherigen Jahresverlauf vergleichsweise schwachen Kursentwicklung./tih/tos

