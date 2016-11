FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Devisenmarkt hat der US-Dollar am Montag einmal mehr seine Stärke zum Euro unter Beweis gestellt. Nach einem kurzzeitigen Erholungsversuch im frühen Handel fiel die europäische Gemeinschaftswährung am Nachmittag postwendend wieder knapp unter die Marke von 1,06 US-Dollar zurück. Zuletzt wurde der Euro bei 1,0595 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0588 (Freitag: 1,0592) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9445 (0,9441) Euro.

Nachdem die amerikanische Währung seit der Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten kräftig zulegte, war es am Montagmorgen zeitweise zu einer leichten Gegenbewegung gekommen, die den Euro bis auf ein Tageshoch bei 1,0686 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit zehn Tagen steigen ließ. Erst ab dem Mittagshandel fand der Dollar zur alten Dominanz zurück und setzte den Euro wieder unter Druck.

Die Gemeinschaftswährung litt - wie die Finanzmärkte insgesamt - im Tagesverlauf unter den größer werdenden Sorgen vor dem anstehenden Verfassungsreferendum in Italien. Befürchtet wird eine Regierungskrise und möglicher Rückenwind für die Eurokritiker. Vor diesem Hintergrund konnten aktuelle Konjunkturdaten dem Devisenmarkt nicht ihren Stempel aufdrücken. Auch Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi vor dem EU-Parlament blieben ohne größere Auswirkungen./jkr/jsl/tih

ISIN EU0009652759

AXC0239 2016-11-28/21:01