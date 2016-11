Drei Wochen nach der US-Präsidentschaftswahl ist auch der Bundesstaat Michigan endlich ausgezählt. Die 16 Wahlmännerstimmen gingen ebenfalls an Trump, sagte ein Vertreter der Wahlbehörde am Montag.

Damit hat Trump nach dem gegenwärtigen Stand 306 Wahlmännerstimmen, Hillary Clinton 232. Als Grund für die lange Auszählungsdauer in Michigan wurden unter anderem veraltete Scanner genannt, die in Detroit die Stimmzettel auslesen sollten und an ihre Grenzen gelangten. Zudem konnten Namen von Präsidentschaftskandidaten per Hand eingetragen werden, was ebenfalls einen hohen Aufwand bei der Auszählung bedeutete.