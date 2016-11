EZB-Chef Mario Draghi sieht in acht EU-Ländern besondere Gefahren für eine Überhitzung am Häusermarkt. Es ist das erste Mal, dass die europäischen Risikowächter ihre Warnungen öffentlich machen.

Mario Draghi ist nicht nur Chef der Europäischen Zentralbank. Als solcher hat er milliardenschwere Anleihekäufe durchgesetzt und die Zinsen auf einen historischen Tiefstand gesenkt. Gleichzeitig leitet der Italiener ein Gremium, das Risiken für die Finanzmärkte in der EU aufspüren soll - den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB).

Die Risikowächter warnen vor einer Überhitzung des Marktes für Wohnimmobilien. Der ESRB habe Warnungen an die zuständigen Ministerien in acht EU-Ländern versandt, sagte Draghi am Montag in einer Anhörung vor dem Europaparlament. Einen blauen Brief aus Frankfurt erhielten Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Luxemburg, die Niederlande, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...