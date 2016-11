Halle (ots) - Es ist ein Stakkato der Zurückweisung. Schluss mit der Willkommenskultur ist die Botschaft, und die Wirkung ist die einer Ohrfeige für die Kanzlerin. Angela Merkel wird die Demütigung hinnehmen. Es ist ihre Versöhnungsgabe an die CSU, die sie an ihrer Seite braucht im Bundestags-Wahlkampf. Die kann sich als Sieger fühlen - allerdings um den Preis eines verwüsteten innerparteilichen Spielfelds. Es ist auch ein Akt der Verzweiflung der CDU angesichts des Anwachsens der AfD, angesichts derer, die ihren Hass so laut herausbrüllen. Hauptsache entschlossen aussehen. Die CDU nimmt sich ein Beispiel.



