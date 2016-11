Übernahme von zwei hochmodernen Anlagen und Verpackungsressourcen für "schlüsselfertige" Lösungen

Catalent, Inc. (Catalent) (NYSE:CTLT), der weltweit führende Anbieter von hochmodernen Wirkstoffabgabetechnologien und Entwicklungslösungen für Arzneimittel, Biologika und Consumer-Health-Produkte, hat einer Übernahme von Accucaps Industries Limited (Accucaps) zugestimmt, dem Entwickler und Hersteller von freiverkäuflichen hochwirksamen und konventionellen pharmazeutischen Softgels mit Sitz in Kanada. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Die Übernahme, die noch von der Genehmigung der kanadischen Behörden abhängt, wird die weltweite Kompetenz und Kapazität für freiverkäufliches und verschreibungspflichtiges pharmazeutisches Softgel von Catalent erheblich ergänzen auf Grundlage des Zugangs eines Produktportfolios, das für Pharmaunternehmen in Nordamerika bereitgestellt wird, sowie zweier hochmoderner Anlagen, die eine integrierte Entwicklung, Herstellung und Verpackung von Softgel ermöglichen, sodass Catalent erheblich besser in der Lage ist, den Kunden schlüsselfertige Lösungen anzubieten.

Dr. Aris Gennadios, President Softgel Technologies von Catalent, kommentierte die Übernahme mit den Worten: "Die bereits von Accucaps getätigten bedeutenden Investitionen passen perfekt zu den eigenen strategischen Zielen von Catalent, den Kunden Zugang zu mehr Produkten, einer höheren Kapazität und integrierten Lösungen für differenzierte Produkte und bessere Behandlungsmöglichkeiten zu bieten."

Sobald die Übernahme abgeschlossen ist, werden die mehr als 500 Mitarbeiter von Accucaps aus den beiden Werken in Windsor und Strathroy (Ontario) in das weltweite Netz von Catalent bestehend aus elf Anlagen für Softgel-Technologien integriert. Die Anlagen von Accucaps umfassen umfangreiche Blister-, Abfüllungs- und weitere Verpackungsmöglichkeiten sowie Expertise für die Entwicklung und Herstellung von hochwirksamem verschreibungspflichtigem Softgel, welche die Fachkenntnisse von Catalent ergänzt.

Catalent RP Scherer Softgel ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Softgel-Technologien (orale und topische Darreichungsform) für den Pharma-, Selbstmedikations- und Kosmetikmarkt. Seine Softgeltechnologien haben sich bei der Lösung komplexer Herausforderungen im Hinblick auf die Bioverfügbarkeit und Formulierung als zweckmäßig erwiesen und werden in verschiedenen Kategorien für Selbstmedikations- und pharmazeutische Erzeugnisse bevorzugt eingesetzt. Catalent blickt auf eine über 80-jährige Erfahrung bei Formulierung, Entwicklung und Herstellung von Softgel sowie bei proaktiv entwickelten Produkten zurück, um die Kunden zu unterstützen, Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Mit einer Bandbreite an einzigartigen innovativen Technologien und äußerst vielseitigen und bevorzugten Dosierungsformen verfügt Catalent über eine große Auswahl an Lösungen, um die Bedürfnisse der Kunden zu decken.

Catalent wurde von RBC Capital Markets beraten.

Hinweise für Redaktionen

Über Catalent, Inc.

Catalent, Inc. (NYSE: CTLT), ist ein weltweit führender Anbieter von hochmodernen Wirkstoffabgabetechnologien und Entwicklungslösungen für Arzneimittel, Biologika und Produkten für die Selbstmedikation. In den über 80 Jahren seines Bestehens hat Catalent seine Kompetenz, Produkte seiner Kunden schneller zur Marktreife zu entwickeln, die Produktqualität zu verbessern und eine zuverlässige Versorgung mit Produkten für den klinischen und kommerziellen Sektor zu gewährleisten, unter Beweis gestellt. Catalent beschäftigt über 9.500 Mitarbeiter, darunter mehr als 1.400 Wissenschaftler in über 30 Einrichtungen auf fünf Kontinenten, und hat im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresumsatz von über 1,85 Mrd. US-Dollar erzielt. Catalent hat seinen Hauptsitz in Somerset im US-Bundesstaat New Jersey. Weitere Informationen finden Sie unter www.catalent.com

More products. Better treatments. Reliably supplied.™

Zukunftsbezogene Aussagen

Die vorliegende Pressemitteilung enthält sowohl historische als auch zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Paragraphen 27A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Paragraphen 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung oder können als solche angesehen werden. Beispielsweise sind Aussagen, welche die Ziele oder Pläne des Unternehmens beschreiben, de facto oder möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf derzeitigen Erwartungen über zukünftige Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen oder unbekannte Risiken und Unwägbarkeiten zum Tragen kommen, so können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen und Vorhersagen von Catalent abweichen. Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten, sind unter anderem die Folgenden: ob Catalent die Übernahme von Accucaps wie erwartet abschließen kann; unvorhergesehene Schwierigkeiten bei der Integration von Accucaps in das Netzwerk von Catalent; unvorhergesehene negative Reaktionen von Kunden oder anderen Geschäftspartnern von Accucaps; Teilnahme an einem äußerst wettbewerbsintensiven Markt und ein erhöhter Wettbewerb, der sich nachteilig auf das Geschäft von Catalent oder Accucaps auswirken könnte; Nachfrage nach den Angeboten von Catalent oder Accucaps, was zum Teil von der Forschung und Entwicklung der entsprechenden Kunden sowie dem klinischen und Markterfolg ihrer Produkte abhängt; Produkt- und weitere Haftungsrisiken, die sich nachteilig auf die Finanz- und Ertragslage, die Liquidität und den Geldfluss von Catalent oder Accucaps auswirken könnten; Nichteinhaltung bestehender und künftiger behördlicher Anforderungen; fehlende Bereitstellung von hochwertigen Angeboten für Kunden, was sich nachteilig auf das Geschäft von Catalent bzw. Accucaps auswirken könnte, sodass beide Unternehmen behördlichen Maßnahmen oder kostspieligen Rechtsstreiten unterworfen werden könnten; Probleme, die erforderlichen äußerst anspruchsvollen und komplexen Dienst- und Unterstützungsleistungen bereitzustellen; weltweite wirtschaftliche, politische und regulatorische Risiken, die sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeiten von Catalent oder Accucaps auswirken könnten; das Unvermögen, die Verbesserung vorhandener oder Einführung neuer Technologie- und Dienstleistungsangebote rechtzeitig vorzunehmen; mangelnder Schutz von Patenten, Urheberrechten, Marken und weiteren Formen geistigen Eigentums; Schwankungen bei Kosten, Verfügbarkeit und Eignung der Bestandteile der Produkte, die Catalent und Accucaps herstellen, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Hilfsmittel, zugekaufte Bestandteile und Rohmaterialien; Veränderungen bei Marktzugang oder Kostenerstattung von Gesundheitskosten in den Vereinigten Staaten oder international; Schwankungen des Wechselkurses des US-Dollars, kanadischen Dollars oder sonstigen Fremdwährungen; nachteilige Steuergesetzgebung, Initiativen oder Herausforderungen für die Steuerposition von Catalent oder Accucaps; Verlust von wichtigen Mitarbeitern; allgemein mit Informationssystemen verbundene Risiken; das Unvermögen, eventuelle künftige Übernahmen oder Transaktionen abzuschließen, die das Geschäft von Catalent ergänzen oder ausbauen können, oder nichtstrategische Geschäfte oder Vermögenswerte zu veräußern und die Fähigkeit von Catalent, erworbene Unternehmen erfolgreich zu integrieren und die erwarteten Vorteile dieser Übernahmen zu realisieren; Angebote und Produkte von Kunden, welche geistige Eigentumsrechte von Dritten verletzen könnten; Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften, welche zu Kostensteigerungen und Betriebseinschränkungen führen könnten; Risiken aufgrund von komplexen und sich ändernden Arbeits- und Beschäftigungsgesetzen und -vorschriften; Risiken im Zusammenhang mit der Beschaffung und Zahlung zusätzlicher Bareinlagen, die zur Finanzierung bestehender Pensions- oder sonstiger Ruhestandsverpflichtungen erforderlich sind; und erhebliche Einflüsse, welche die Möglichkeiten von Catalent einschränken, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um Geschäftstätigkeiten zu finanzieren und auf Veränderungen in der Wirtschaft oder in der Industrie zu reagieren. Eine nähere Erörterung dieser und weiterer Faktoren findet sich unter der Überschrift "Risk Factors" [Risikofaktoren] im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016, der bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht wurde. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Datum ihrer Bekanntgabe bzw. zum Datum, an dem sie gemacht wurden, und Catalent verpflichtet sich nicht zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse oder Entwicklungen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161128006101/de/

Contacts:

Catalent, Inc.

Chris Halling: +44 (0)7580 041073

chris.halling@catalent.com

oder

Richard Kerns: +44 (0) 161 728 5880

richard@nepr.eu

oder

für Investoren:

Thomas Castellano: +1 (732) 537-6325

investors@catalent.com