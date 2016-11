Nach dem jüngsten Höhenflug haben es die Anleger an der Wall Street am Montag etwas ruhiger angehen lassen. Börsianer sprachen von zögerlichen Gewinnmitnahmen, nachdem US-Aktienwerte in den vergangenen Wochen regen Zulauf verspürt hatten. Der Leitindex Dow Jones gab am Ende 0,28 Prozent auf 19 097,90 Punkte ab. Er beendete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...