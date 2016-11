--Verwendung von neu entwickelter Lösung H2One für Logistikanlagen wird Geschäft für Wasserstoff-Versorgungssysteme um Brennstoffzellen-Fahrzeuge voranzubringen--

Die Toshiba Corporation (TOKYO:6502) hat heute mit einem neuen Hydrogen Application Center (Zentrum für Wasserstoffanwendungen) im Fuchu Complex des Unternehmens im Westen von Tokio Neuland betreten. Das Zentrum soll im April 2017 den Betrieb aufnehmen. Es ist um ein neu entwickeltes H2One-Wasserstoff-Energiesystem herum aufgebaut. Hier wird Wasserstoff mittels erneuerbarer Energie hergestellt und für brennstoffzellengetriebene Gabelstapler bereitgestellt werden, die im Fuchu Complex genutzt werden. Brennstoffzellen können schnell aufgetankt werden und sind 24 Stunden am Tag verfügbar ein klarer Vorteil gegenüber Akkus.

Hiroyuki Ota, Projektmanager von Toshibas Energy Systems and Solutions Company, stellte fest: "Das Hydrogen Application Center ist ein Meilenstein für den Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs. Wir werden Erfahrungen und Know-how, die wir durch das Hydrogen Application Center gewonnen haben, bei der Entwicklung und Bereitstellung eines H2One nutzen, das in Fabriken, Warenlagern, Logistikanlagen und Flughäfen genutzt werden kann. Wir möchten den Fuchu Complex zu einer umweltfreundlichen Modellanlage machen, die zur Realisierung einer kohlenstofffreien Gesellschaft beiträgt, in der Wasserstoffenergie weit verbreitet ist."

Das System wird von Toshibas bahnbrechendem Wasserstoff-Energiemanagement-System H2EMS™ gesteuert. Dazu gehört eine neue Funktion für die Prognose des Wasserstoffbedarfs, mit der der Versorgungsbedarf für Brennstoffzellen-Fahrzeuge vorhergesagt werden kann. Der Speicherraum für den Wasserstoff kann damit optimal eingespart werden.

Die Toshiba Energy Systems Solutions Company trägt weiterhin zur globalen Expansion bei Lösungen für Wasserstoffenergie und zum Übergang zu einer Wasserstoffwirtschaft mit geringem Kohlenstoffverbrauch bei.

