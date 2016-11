Alnatura hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2016 in der Kategorie der mittelgroßen Unternehmen erhalten. Damit wurde der Bio-Händler aus dem südhessischen Bickenbach nach 2011 zum zweiten Mal als Deutschlands nachhaltigstes Unternehmen ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 25. November 2016 in Düsseldorf im Beisein zahlreicher prominenter Gäste statt. Alnatura...

