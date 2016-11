Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (TOKYO:4519) und Berlin-Chemie Menarini, ein Unternehmen der Menarini Group haben bekannt gegeben, dass beide Unternehmen eine weltweite Lizenzvereinbarung für PA799, einen Klasse I-PI3K-Inhibitor, geschlossen haben.

PA799 ist der von Chugai stammende PI3K-Inhibitor, zu dem das Unternehmen in Europa eine Phase-I-Studie bei soliden Tumoren durchgeführt hat. Dank seiner hohen Selektivität für Klasse-I-Enzyme zeigte der potenzielle Wirkstoff ein gutes Sicherheitsprofil der klinischen Studie.

"Wir freuen uns sehr, eine Lizenzvereinbarung für PA799 mit der Menarini Group zu unterzeichnen, erklärte Chugais Representative Director, Präsident und Chief Operating Officer, Tatsuro Kosaka. "PI3K gilt als eine der wichtigen Kinasen auf dem Signalweg für die Ausbreitung, Differenzierung und das Überleben von Krebszellen. Wir hoffen, dass die Entwicklung von PA799 durch die Menarini Group für Patienten möglichst bald spürbaren Nutzen bringen wird."

"Wir sind hoch erfreut über die Möglichkeit, diesen Antikrebswirkstoff zu entwickeln. Wir glauben an den Wirkmechanismus von PA799 und sind voller Zuversicht, dass dieser für Krebspatienten überall auf der Welt große Verbesserungen bringen wird.", äußerteReinhard Uppenkamp, Chief Executive Officer von Berlin-Chemie Menarini. "Die wissenschaftlichen Kapazitäten von Chugai und die Kompetenz der Menarini Group im Bereich der klinischen Studien und Zulassungsverfahren werden bei der weiteren Entwicklung dieses Präparats eine synergetische Kraft entfalten."

"Wir begrüßen das Zustandekommen dieser strategischen Partnerschaft mit Chugai. Diese Vereinbarung ermöglicht es uns, unserem Portfolio eine wichtige Komponente hinzuzufügen, genauer gesagt, sind wir heute einen großen Schritt in unserem Bestreben vorangekommen, die auf mehreren Standbeinen beruhende Onkologie-Pipeline der Menarini Group auszubauen.", erklärte Lucia Aleotti, Vorstandschefin der Menarini Group.

Im Rahmen der Vereinbarung gewährt Chugai der Menarini Group eine ausschließliche, weltweite Lizenz für die Herstellung, Entwicklung und Vermarktung von PA799. Die Bestimmungen der Vereinbarung sehen vor, dass Chugai von der Menarini Group Voraus- sowie Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren erhalten wird.

Über Chugai

Chugai Pharmaceutical ist eines von Japans marktführenden forschungsorientierten Pharmaunternehmen mit Schwerpunkt auf biotechnologischen Produkten. Chugai mit Sitz in Tokio ist spezialisiert auf verschreibungspflichtige Pharmazeutika und ist im 1. Abschnitt der Tokioter Börse notiert. Als ein wichtiges Mitglied der Roche Group ist Chugai aktiv an Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Japan und im Ausland beteiligt. Insbesondere arbeitet Chugai an der Entwicklung von innovativen Produkten, die ungedeckten medizinischen Bedürfnissen gerecht werden können, vor allem im Onkologie-Bereich.

In Japan arbeiten Chugais Forschungseinrichtungen in Gotemba und Kamakura gemeinsam an der Entwicklung neuer Pharmazeutika und Labors in Ukima erforschen die Technologieentwicklung für die industrielle Produktion. Außerhalb Japans ist Chugai Pharmabody Research in Singapur an der Forschung mit Schwerpunkt auf der Herstellung neuer Antikörpermedikamente durch die Verwendung von Chugais proprietären innovativen Antikörper-Engineering-Technologien beteiligt. Chugai Pharma USA und Chugai Pharma Europe sind an Aktivitäten zur klinischen Entwicklung in den USA und Europa beteiligt.

Der Konzernumsatz von Chugai 2015 betrug 498,8 Milliarden Yen, und das Betriebseinkommen betrug 90,7 Milliarden Yen (IFRS-Core-Basis).

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.chugai-pharm.co.jp/english.

Über Berlin-Chemie Menarini

Dynamisches Wachstum, innovative Wirkstoffentwicklung und umfangreiche, über Generationen gewachsene Erfahrung gehören zu den herausragenden Merkmalen von Berlin-Chemie Menarini.

Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochter der weltweit agierenden italienischen Menarini Group und ist vornehmlich mit der geschäftlichen Markterschließung und Entwicklung in Deutschland sowie Mittel- und Osteuropa befasst. Als einer der sechs Forschungsstandorte der Menarini Group ist Berlin-Chemie fest in die Forschungsprogramme des Konzerns integriert und insbesondere im Schwerpunktbereich Onkologie aktiv. Berlin-Chemie Menarini ist ein auf Innovation und Wachstum ausgerichtetes Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen Umsatzentwicklung (2015: 1.495 Millionen Euro). Etwa zwei Drittel der verschreibungspflichtigen Medikamenten des Unternehmens werden als innovative Präparationen auf dem heimischen Markt verkauft. Berlin-Chemie unterhält eigene Niederlassungen in mehr als 30 mittel- und osteuropäischen Ländern. Gegenwärtige umfangreiche Investitionen zielen darauf, die eigenen Marktpositionen weiter zu stärken.

Über die Menarini Group

Mit einem Umsatzerlös von mehr als 3,3 Milliarden Euro und mehr als 16.000 Mitarbeitern nimmt die Menarini Group in Europa unter 5.541 Unternehmen den 19. und weltweit unter 21.317 Unternehmen den 39. Platz ein. Die Menarini Group verfolgt seit jeher zwei strategische Ziele: Forschung und Internationalisierung. Menarini ist auf den meisten therapeutischen Gebieten vertreten, beispielsweise etwa mit Produkten bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erzeugnissen für die Gastroenterologie, Onkologie, Andrologie, mit Antibiotika sowie Produkten bei Atemwegserkrankungen, Medikamenten für den Einsatz in der Diabetologie, entzündungshemmenden Wirkstoffen und mit Schmerzmitteln. Mit einer konsolidierten Präsenz in ganz Europa wie auch den wichtigsten Ländern in Asien, Afrika, Mittel- und Südamerika verfügt es über sechs Forschungszentren und 15 Fertigungsstätten. Menarini-Produkte sind für Patienten in mehr als 100 Ländern weltweit verfügbar. Menarini ist zudem mit Menarini Silicon Biosystem, das die DepArray-Technologie entwickelt hat und mit Menarini Biomarkers, das Forschungseinrichtungen in Singapur betreibt, auf dem Gebiet der Präzisionsmedizin in der Onkologie tätig. Weitere Informationen über die Menarini Group finden Sie unter: http://www.menarini.com/

