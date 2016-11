POTSDAM - Die "Märkische Allgemeine" über den Streik bei der Fluggesellschaft Lufthansa:

"Es ist verständlich, wenn selbst gut bezahlte Piloten für ihre Besitzstände kämpfen - wer sie kritisiert, sollte vorher in den Spiegel sehen. Dass sie aber so wenig Sinn für das Geschäft außerhalb ihres Cockpits haben, ist erstaunlich. Es geht hier schließlich nicht darum, Familienväter in die Armut zu stürzen, sondern darum, ein Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Das ist die Lufthansa in ihrem bisherigen Zustand nicht."/zz/DP/tos

