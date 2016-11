KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu den Vorwahlen der Konservativen in Frankreich:

"François Fillon stilisiert sich selbst zum perfekten Gegenentwurf zum trägen und handlungsscheuen Sozialisten François Hollande, der noch immer nicht klargestellt hat, ob er noch mal antreten will. Die entscheidende Frage, die sich die französischen Wähler nächstes Jahr stellen müssen, wird sein: Will ich einen Kandidaten zum Präsidenten wählen, der mir vielleicht meine eigene Staatsstelle streicht? Le Pen und ihr rechtsradikaler Front National drohen mit dem Austritt aus der EU und verfolgen nationale Ideologien, in denen kein Platz für Ausländer ist. Aber dafür bedrohen sie nicht die eigene Bevölkerung mit Stellenabbau."/zz/DP/tos

AXC0009 2016-11-29/05:35