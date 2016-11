Der mittlerweile 14. Streik der Lufthansa-Piloten geht in die zweite Woche und Streik-Kosten von rund 20 Millionen pro Tag belasten nun auch den Lufthansa-Aktienkurs. Die Fluggesellschaft gab am Montagabend ihren Versuch auf, die Ausstände noch vor Gericht stoppen zu wollen. Ab Dienstag sind damit erneut Zehntausende Passagiere von Flugausfällen betroffen. Am Dienstag würden...

Den vollständigen Artikel lesen ...