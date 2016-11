FMW-Redaktion

Der Dax ist spätestens seit gestern in der Gefahrenzone! Dabei zerschlägt der Index mehr und mehr "charttechnisches Porzellan" und entfernt sich zunehmend von relevanten Marken auf der Oberseite. Wir hatten die Gründe dafür benannt (hoher Optimsimus der Anleger, daher fehlende neue Käufer, weil fast alle schon drin sind; mangelnde Nachfrage durch ausländische Käufer). Nun aber tritt mit dem sich nähernden Referendum in Italien der nächste Belastungsfaktor mehr und mehr in Erscheinung. Nach wie vor gilt: im Vergleich zu den US-Indizes ist das, was der Dax derzeit abliefert, ein Trauerspiel!

In Asien die Vorgaben gemischt, recht ruhiger Handel dort:

Shanghai Composite +0,18% CSI300 +0,81% ChiNext -0,26% Nikkei -0,25%

Auch die US-Indizes aber haben gestern leichte Verluste verbuchen müssen, vor allem der Nebenwerte-Index Russell2000 erstmals ...

