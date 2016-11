Montreal (ots/PRNewswire) -



Die Unternehmen arbeiten gemeinsam an der Unified-Communications-Produktivität, indem sie die XMediusFAX®-Lösung in AudioCodes CloudBond 365 integrieren



XMedius, ein führender globaler Anbieter von Unternehmenslösungen für sicheren Datenaustausch, hat heute angekündigt, dass seine Fax-over-IP-(FoIP-)Lösung XMediusFAX® in CloudBond 365 von AudioCodes integriert wird. Durch die Kombination der Lösungen erhält XMedius Zugang zu den Wiederverkäufern und der umfassenden etablierten Basis von AudioCodes sowie Publicity durch dessen verschiedene Marketing-Initiativen. AudioCodes ist einer der wichtigsten Hersteller und Verkäufer von erweiterten Voice-over-IP- und konvergierten VoIP- und Datenvernetzungsprodukten und -anwendungen für Serviceanbieter und Unternehmen.



CloudBond 365 von AudioCodes ist eine komplette "Skype for Business"-Enterprise-Voice-Lösung für Office-365-Kunden, Teil der "One Voice for Skype for Business"-Suite von Produkten und Services von AudioCodes, mit denen die "Skype for Business"-Enterprise-Voice-Bereitstellung vereinfacht und beschleunigt wird.



Die Integration von XMediusFAX® in die CloudBond 365 Umgebung bietet Unternehmen eine vollständig getestete Lösung für Skype for Business, die eine Anrufsteuerung über die CloudBond 365 Anwendung und eine Faxserver-Funktionalität über die XMediusFAX®-Lösung umfasst. XMediusFAX®-Lösungen bieten die schnellste und zuverlässigste Fax-over-IP-Technologie, die zurzeit verfügbar ist. Diese softwarebasierten und benutzerfreundlichen Lösungen ermöglichen die sichere Übertragung von vertraulichen Dokumenten unter Verwendung von standardisierten T.38 Fax-over-IP- und G.711 Fax Pass-Through-Protokollen. Nachdem immer mehr Unternehmen vorhandene analoge und TDM-Telefone durch IP-Telefone ersetzen, steht die Faxübertragung vor einem Problem und erfordert eine zuverlässige Lösung, die für die Integration in die neue IP-Telefonie-Infrastruktur konzipiert ist. XMedius-Lösungen wurden ausdrücklich zur Deckung dieses Bedarfs konzipiert. AudioCodes hat eine Reihe von Lösungen für die Telefax-Übertragung über IP-Netzwerke auf den Markt gebracht und zeichnet sich daher als der ideale Geschäftspartner für XMedius aus.



"Unsere Vertriebskanäle darin zu unterstützen, dass sie ihren Kunden eine durchgängige "Skype for Business"-Lösung anbieten können, ist uns wichtig, und Fax ist eine erfolgsentscheidende Komponente im Kommunikationsumfeld eines Unternehmens," sagte Jeroen Engering, Leiter der Abteilung Cloud Applications bei AudioCodes. "Unsere CloudBond 365 Anwendung verstärkt unseren Vertriebskanal mit flexiblen Bereitstellungsmodellen und wir freuen uns, dass XMedius, ein Weltklasse-Player in der Faxbranche, zu unserer Gruppe von Technologiepartnern hinzukommt."



"Aufgrund unserer Branchenerfahrung wissen wir, dass viele Unternehmen ganz dringend zugängliche, günstige und innovative durchgängige Lösungen für den sicheren Datenaustausch benötigen, und unsere Fax-over-IP-Lösungen decken diesen Bedarf," sagte Sebastien Boire-Lavigne, Executive Vice President und CTO von XMedius. "Durch unsere Zusammenarbeit mit AudioCodes können wir eine sichere Faxlösung bereitstellen, die eine mühelose Integration in vorhandene Geschäftsanwendungen und eine Automatisierung der Faxverarbeitung bietet."



Informationen zu AudioCodes



AudioCodes Ltd. konzipiert, entwickelt und verkauft erweiterte Voice-over-IP-(VoIP-) und konvergierte VoIP- und Datenvernetzungsprodukte und -anwendungen an Serviceanbieter und Unternehmen. AudioCodes ist ein Marktführer in VoIP-Technologie mit Schwerpunkt auf VoIP- und Datenkommunikation und seine Produkte werden weltweit in Breitband-, Mobil-, Unternehmens- und Kabelnetzen eingesetzt. Das Unternehmen stellt eine Reihe von innovativen, kostengünstigen Produkten bereit, einschließlich Medien-Gateways (http://www.audiocodes.com/session-border-controller-sbc), Multi-Service Business Router (http://www.audiocodes.com/multi-service-business-router-msbr), Session Border Controller (SBC) (http://www.audiocodes.com/session-border-controller-sbc), Residential Gateways (http://www.audiocodes.com/soho-routers), IP-Telefone (http://www.audiocodes.com/ipphones), Medienserver (http://www.audiocodes.com/mediaservers), Mehrwert-Anwendungen (http: //www.audiocodes.com/products/microsoft-skype-for-business-applicatio n) und professionelle Services (http://www.audiocodes.com/professional-services). VoIPerfectHD, die Basistechnologie von AudioCodes, baut auf der Führungsrolle von AudioCodes in den Technologien DSP, Voice-Codierung und Voice-Verarbeitung auf. High Definition (HD) VoIP Technologie und Produkte von AudioCodes bieten erweiterte Verständlichkeit und eine bessere Endbenutzer-Erfahrung bei der Sprachkommunikation. Weitere Informationen über AudioCodes finden Sie unter http://www.audiocodes.com.



Informationen zu XMedius



XMedius ist ein führender weltweit tätiger Anbieter von Unternehmenslösungen für einen sicheren Dateiaustausch. Seine hochmodernen Lösungen ermöglichen es Unternehmen, wichtige und vertrauliche Informationen sicher auszutauschen, entweder vor Ort oder über cloudbasierte Implementierungen. Das im Jahr 1993 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Montreal (Kanada) und ist in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Mit mehr als 13.000 Live-Bereitstellungen für SMUs, große Unternehmen und Dienstleistungsanbieter decken XMedius-Lösungen ein großes Spektrum an Märkten ab, wie Finanzen, Gesundheitswesen, Regierung, Herstellung, Einzelhandel, Recht und Bildung. Weitere Informationen über XMedius und seine Lösungen finden Sie unter http://www.xmedius.com



OTS: XMedius Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121146 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121146.rss2



Pressekontakt: AudioCodes Jeroen Engering Leiter der Abteilung Cloud Applications Tel.: +31650272082 E-Mail: Jeroen.Engering@audiocodes.com



XMedius Stéphane Vidal Leiter der Abteilung Marketing & Communications Tel.: +1-514-787-2121 E-Mail: stephane.vidal@xmedius.com