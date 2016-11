Cloud No 7 GmbH setzt teilweisen Anleiherückkauf fort

Cloud No 7 GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

29.11.2016 10:39

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Cloud No 7 GmbH setzt teilweisen Anleiherückkauf fort

Stuttgart, 29.11.2016.

Die Cloud No 7 GmbH teilt mit, dass sie den bereits mitgeteilten teilweisen Anleiherückkauf im Gesamtvolumen von bis zu EUR 1 Mio. der 6% Schuldverschreibungen 2013/2017 (WKN A1TNGG/ISIN DE000A1TNGG3) am Kapitalmarkt bis zum 15.12.2016 fortsetzen wird. Sie nutzt damit weiterhin Opportunitäten im Markt.

Die Emittentin wird nunmehr nicht mehr als 25 % des täglichen Handelsvolumens an der jeweiligen Börse erwerben. Eine Beschränkung auf einen bestimmten Kurs besteht nicht. Der Rückkauf erfolgt durch Annahme von an den jeweiligen Börsen eingestellten Kaufangeboten. Die Emittentin ist dabei nicht verpflichtet, sondern nur berechtigt, Kaufangebote anzunehmen.

Die Emittentin behält sich vor, den Zeitraum zu erweitern und den Gesamtbetrag zu erhöhen; sie wird hierüber zu gegebener Zeit informieren. Auf der Webseite der Emittentin sind jeweils spätestens 7 Bankarbeitstage später Informationen erhältlich, inwieweit Rückkäufe erfolgt sind.

IR-Kontakt: Annette Kohler-Kruse, Instinctif Partners Tel. 089 3090 5189 - 23 annette.kohler-kruse@instinctif.com

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die Cloud No 7 GmbH möchte noch in 2016 einen notariellen Verkaufsstand der Wohnungen von 90% erzielen. Aktuell sind bereits rd. 94% der Wohnflächen verkauft bzw. reserviert (87,43% der Wohnflächen wurden bereits beurkundet und 6,4 % sind reserviert). Die Eröffnung des Hotels ist für Frühjahr 2017 geplant, bevor dann auch die Business-Apartments übergeben werden.

Über Cloud No 7 Die Cloud No 7 GmbH ist eine Projektgesellschaft zur Erstellung des gleichnamigen Immobilienprojektes. Im Zentrum Stuttgarts entstehen bis Ende 2016 auf 18 Etagen ein First-Class-Hotel und exklusive Wohnungen mit Weitblick. Für das Hotel besteht ein 20-jähriger Pachtvertrag mit der Steigenberger Hotels AG, die in der Cloud No. 7 ein designorientiertes First Class Hotel betreiben wird. Die Cloud No. 7 GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Schwäbische Wohnungs AG, Stuttgart, die als Projektentwickler schwerpunktmäßig in den Bereichen Wohnen sowie Logistikzentren tätig ist und zur Dr. Aldinger & Fischer Unternehmensgruppe gehört. Die Unternehmensgruppe Dr. Aldinger & Fischer hat seit ihrer Gründung im Jahre 1985 ein Investitionsvolumen von ca. 2,16 Mrd. EUR erfolgreich realisiert.

29.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cloud No 7 GmbH Lenzhalde 18 70192 Stuttgart Deutschland Telefon: 0711 96029-0 Fax: 0711 92029-99 E-Mail: Internet: www.cloudno7.de ISIN: DE000A1TNGG3 WKN: A1TNGG

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart (bondm), Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A1TNGG3

AXC0081 2016-11-29/10:40