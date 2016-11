Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Zurich Insurance Group von 246 auf 255 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Die Eigenmittelausstattung kristallisiere sich immer stärker als wichtigstes Kriterium in der Bewertung von Versicherungskonzernen heraus, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Dienstag veröffentlichten Branchenstudie. Die Papiere der Zurich gehören neben denen der Munich Re und von Storebrand zu den von ihm am schwächsten eingeschätzten Werten./ag/ajx

ISIN: CH0011075394