Basel - Das Brexit-Referendum und die amerikanische Präsidentschaftswahl haben gezeigt, dass populistische Wahlprogramme und Kandidaten auch in hochentwickelten Ländern Mehrheiten finden können, so Karsten Junius, Chefökonom bei der Bank J. Safra Sarasin AG.Trotz der Korrekturen beim Britischen Pfund und bei US-Anleihen sei aber auch deutlich geworden, dass die Finanzmärkte diese Wahlergebnisse gut verdauen könnten. Damit steige die Wahrscheinlichkeit einer Ablehnung der Verfassungsreform in Italien und dass populistische Parteien in anderen kontinentaleuropäischen Ländern Erfolge verbuchen könnten.

