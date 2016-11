Frankfurt - Das Hoffen und Bangen um die mögliche OPEC-Produktionskürzung bestimmt weiterhin das Auf und Ab der Preise am Ölmarkt, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Von der ernüchternden Aussage des saudi-arabischen Ölministers, der Markt würde 2017 auch ohne Kürzung ins Gleichgewicht finden, hätten sich die Preise überraschend gut erholt. Offensichtlich werde diese mehr als eine Verhandlungsstrategie als eine (erste) Absage an den Deal eingestuft. Brentöl notiere immerhin wieder bei knapp 48 USD je Barrel. Auf dem gestrigen "Vortreffen" hätten die Delegierten jedoch noch keine Einigung gefunden. Es bleibe also die Aufgabe der Minister morgen, das wohl größte Hindernis zu überwinden und eine Produktionsquote für den Iran festzulegen: Saudi-Arabien wolle die tägliche Produktion des Erzrivalen bei 3,7 Mio. Barrel festzurren, Teheran bestehe dagegen auf 3,97 Mio. Barrel.

