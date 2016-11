Lübeck (ots) - Für Kenner ist "Der Nussknacker" ein vielgeliebter Klassiker - und für Neuentdecker ist das märchenhafte Ballett ein überraschendes, mitreißendes und unvergessliches Kinoerlebnis: CineStar präsentiert dieses vorweihnachtliche Highlight am Sonntag, den 18. Dezember 2016 um 16:00 Uhr, in der meisterhaften Inszenierung des weltberühmten Bolshoi Balletts, als dritte von sieben Veranstaltungen der laufenden Saison.



Weihnachten wäre nicht komplett ohne das zauberhafte Mädchen Marie und ihre gut aussehenden Nussknacker-Prinzen. Getanzt von den Solotänzern des Bolshoi wird E.T.A. Hoffmanns Märchen, inszeniert von dem russischen Ballettmeister Yuri Grigorovich, Kinder und Erwachsene in der Weihnachtszeit in eine Welt voller Magie und Wunder entführen.



Basierend auf der Geschichte von E. T. A. Hoffmann ist "Der Nussknacker" einer der größten Klassiker der Welt. Mit der berühmten Musik von Tschaikowsky und verzaubernden Kulissen und Kostümen zeigt dieses wunderschöne Märchen allgemeine Themen wie Liebe, Stärke und Bosheit. Die choreografische Version, für das Bolshoi von Juri Grigorowitsch kreiert, ist voller Romantik und philosophischen Reflektionen der vollkommenen Liebe. Von den Bolshoi-Tänzern meisterlich inszeniert, wird dieses Ballett die ganze Familie in der festlichen Zeit verzaubern und beweisen, dass niemand zu jung oder zu alt ist, um vom "Nussknacker" hingerissen zu sein. In den Hauptrollen sind zu sehen: Denis Rodkin (Der Prinz), Anna Nikulina (Marie), Andrei Merkuriew (Drosselmeyer) und Vitali Biktimirow (der Mäusekönig).



Die Bolshoi-Saison 2016 / 2017 - kommende Veranstaltungen:



- Dornröschen am 22.01.17 um 16:00 Uhr (Live-Übertragung) - Schwanensee am 05.02.17 um 16:00 Uhr (Aufzeichnung) - A Contemporary Evening am 19.03.17 um 16:00 Uhr (Live-Übertragung) - Ein Held unserer Zeit am 09.04.17 um 17:00 Uhr (Live-Übertragung)



Die Karten sind an der Kinokasse und online unter cinestar.de erhältlich, der Vorverkauf läuft. Folgende CineStar Kinos zeigen "Der Nussknacker" am 18.12.2016 um 16.00 Uhr, 135 Minuten:



Berlin (Sony Center, Tegel, Treptow, Bielefeld, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Emden, Erfurt, Erlangen, Frankfurt Metropolis, Frankfurt/Oder, Gütersloh, Greifswald, Hagen, Ingolstadt, Jena, Konstanz, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Magdeburg, Mainz CineStar, Neubrandenburg, Oberhausen, Osnabrück, Rostock Capitol, Saarbrücken, Stralsund, Villingen-Schwenningen, Weimar, Wismar, Wolfenbüttel



