Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE mit "Overweight" und einem Kursziel von 99 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Zuvor hatte das Kursziel 97,70 Euro gelautet. Erstmals berücksichtige er nun den Zukauf des spanischen Krankenhausbetreibers Quironsalud in seinen Prognosen, schrieb Analyst David Adlington in einer Studie vom Dienstag. Das Chance/Risiko-Profil erscheine attraktiv./ajx/tav

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0051 2016-11-29/13:22

ISIN: DE0005785604