Die britische Investmentbank Barclays hat BMW nach der Vorstellung der neuen 5er Reihe in Portugal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Mit Blick auf langfristige Trends mische BMW dem Anschein nach in Sachen Elektrifizierung und Automatisierung ganz vorne mit, schrieb Analystin Kristina Church in einer Studie vom Dienstag. Die BMW-Aktie bleibe ihr "Top-Pick" im Autosektor./ck/ajx

