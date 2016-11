London (ots/PRNewswire) -



Weltweit zum ersten Mal haben sich die größten Klubs der Welt vereint, um ein neues Geschäft zu unterstützen. Dugout hat bereits Partnerschaften mit 27 Klubs vereinbart; AC Milan, Arsenal FC, AS Monaco, AS Roma, Atletico Madrid, Chelsea FC, Club América, Dinamo Zagreb, Everton, FC Barcelona, FC Bayern München, Galatasaray, Heart of Midlothian FC, Juventus, Liverpool FC, Manchester City FC, Manchester City Women FC, Olympique De Marseille, Paris Saint-Germain, Real Madrid CF, SC Corinthians Paulista, Southampton FC, Stoke City FC, Sunderland AFC, Swansea City, Tottenham Hotspur und West Ham United.



Abgesehen von diesen Klubs ist Dugout auch eine Partnerschaft mit vielen der weltweit bekanntesten Fußballern eingegangen. Jeder Klub und Spieler hat ein spezielles Dugout-Profil, um Inhalte hochzuladen und mit Fans zu kommunizieren, und Dugout arbeitet mit diesen Partnern an der Erstellung von hochwertigen originellen Inhalten. Nutzer von Dugout erhalten eine völlig personalisierte Erfahrung, die auf den Klubs und Spielern beruht, denen sie folgen.



Eine Befragung von 24.000 Fans auf der ganzen Welt ergab den Trend, dass die Fans mehreren Klubs folgen; eine Person folgt im Durchschnitt 4,6 Klubs. Die Recherche zeigte außerdem, dass Fans nun einzelne Spieler unterstützen, d.°h. diese Stars tragen zur Verstärkung der weltweiten Fanbasis der einzelnen Mannschaften bei, in denen sie im Laufe ihrer Karriere spielen.



Zusätzlich zu Klubs und Spielern schließt Dugout.com sich mit führenden einflussreichen Persönlichkeiten und Legenden aus dem Fußball zusammen, die ihre eigenen Profilseiten erstellen und für Dugout-Nutzer exklusive Inhalte produzieren.



Dugout-Präsident, Elliot Richardson, kommentierte wie folgt:



"Dugout wurde für die Fans entwickelt und erstellt. Fußball ist heutzutage wirklich global und Fans möchten nicht nur Spiele in ihrem eigenen Land ansehen - sie möchten ihren Lieblingsklubs und Lieblingsspielern rund um die Welt folgen, auf dem Rasen und darüber hinaus. Das ist das, was Dugout bietet - beispiellosen Einblick der Fans hinter die Kulissen der Klubs und in das Leben der Spieler.



Eine Kombination von Faktoren - von der Explosion der internationalen TV-Rechte bis zum Aufstieg der Social Media - hat Dugout eine einmalige Chance eröffnet, schätzungsweise 3,5 Mrd.** Fußballfans auf der ganzen Welt zu erreichen. Wir denken, dass die Inhalte ihnen gefallen werden. "



Dugout.com bietet kostenlosen Zugriff und wird unterhaltsame, einzigartige und exklusive Inhalte hosten, die von den bekanntesten Klubs und Spielern der Welt erstellt werden. Aus dieser primären Quelle können Fans Neuigkeiten über die Klubs und Spieler erfahren, die sie mögen.



Dugout kann auf dem Desktop, Tablet und Mobilgerät aufgerufen werden und wird auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Katalanisch, Portugiesisch und Indonesisch (Bahasa) verfügbar sein.



