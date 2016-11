Zürich - Die Generation der «Millennials» in den Schwellenländern ist inzwischen zuversichtlicher, ihre Wohlstandsziele zu erreichen, als die Millennials in den traditionellen, etablierten Märkten.

Eine neue, weltweit durchgeführte Studie von UBS, die auf ihrer UNLIMITED-Plattform veröffentlicht wurde, verdeutlicht eine globale Machtverschiebung in der Generation der 18- bis 34-jährigen Topverdiener. Diese Topverdiener in China, Indien und Mexiko sind zuversichtlicher, ihre Wohlstandsziele zu erreichen, als jene in Grossbritannien, den USA, Deutschland und Singapur. UNLIMITED ist eine von UBS unterstützte Content-Partnerschaft, die das Ziel verfolgt, das öffentliche Verständnis dafür, was es bedeutet, in unserer sich wandelnden Welt wohlhabend zu sein, zu vertiefen und zu erweitern.

Risikoscheuere Millennials nach Finanzkrise und Brexit

in etablierten Volkswirtschaften sind - aufgrund politischer und wirtschaftlicher Instabilität, die durch Ereignisse wie die Finanzkrise und das Brexit-Votum noch verstärkt wurde - inzwischen auch risikoscheuer und verfügen über weniger unternehmerische Initiative als jene in den neuen boomenden Volkswirtschaften. Während erstaunliche 99% und 98% der Befragten in Indien bzw. China damit rechneten, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, erwogen dies nur 59% in Deutschland und 63% in Grossbritannien.

Es geht uns besser als unseren Eltern, aber…

Die erfolgreichsten Millennials in etablierten Volkswirtschaften haben das Gefühl, dass ihre Fortschritte gegenüber jenen der Generation ihrer Eltern ins Stocken geraten sind. Ausserdem glauben sie, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es ihnen besser geht als ihren Eltern, im Laufe ihres Lebens tatsächlich geringer wird. Lediglich 37% der Befragten in Deutschland und 40% der Befragten in Grossbritannien waren der Meinung, dass es ihnen im Alter von 65 Jahren besser gehen wird als ihren Eltern.

UBS hat die vollständigen Ergebnisse ihrer Studie am vergangenen Freitag an einer exklusiven Veranstaltung in Abu Dhabi veröffentlicht, an der diese sich wandelnden Einstellungen zum Wohlstand untersucht wurden. Die Gäste erhielten wertvolle Einblicke zu diesem Thema von Professor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...