Baltimore - Europas Markt für Hochzinsanleihen expandiert rapide, so Mike Della Vedova, Fondsmanager des T. Rowe Price European High Yield Bond Fund (ISIN LU0596127604/ WKN A1JK50, A; ISIN LU1032541671/ WKN A1XEE2, Q) bei T. Rowe Price.Daraus würden sich laufend neue Investmentchancen ergeben, die aber angesichts der zunehmenden Komplexität den Kreditanalysten das Leben schwer machen würden. In einem solchen Umfeld auf lange Sicht erfolgreich zu sein, erfordere Flexibilität. Das T. Rowe Price European High Yield Team blicke über die technischen Faktoren hinaus, um die Fundamentaldaten zu verstehen, die für die Performance von Unternehmen verantwortlich seien. In diesem Artikel würden sich die Experten der Frage widmen, was für sie in den letzten fünf Jahren funktioniert habe (und was nicht), und wie sie sich künftig zu positionieren gedenken würden.

