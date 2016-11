Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Ein Stahl-Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel sei nach wie vor auf der Agenda, schrieb Analyst Alessandro Abate in einer Studie vom Dienstag. Jüngste Medienberichte, wonach die Produktionskapazität in Port Talbot heruntergefahren werden könnte, schienen seine These zu stützen. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen Tata und Thyssenkrupp könnte im ersten Halbjahr 2017 unterzeichnet werden, glaubt der Experte./ajx/zb

AFA0072 2016-11-29/15:41

ISIN: DE0007500001