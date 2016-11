Die Privatbank Berenberg hat Telefonica Deutschland nach einem Medienbericht über die Mobilfunk-Netzwerkqualität im deutschsprachigen Raum auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. 2016 hätten fast alle Netzwerkbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Qualität ihrer Mobilfunk-Netzwerke verbessert, schrieb Analystin Siyi He in einer Branchenstudie vom Dienstag mit Verweis auf einen Bericht im Fachmagazin Connect. Österreich und die Schweiz hätten verglichen mit Deutschland aber die Nase weiter deutlich vorn, wenngleich die hierzulande aktiven Betreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland beachtliche Fortschritte erzielt hätten./ajx/zb

ISIN: DE000A1J5RX9