PORR hat aus Sicht von SRC Research starke Neunmonatszahlen abgeliefert, das Unternehmen überzeuge mit einem zweistelligen Wachstum und einem überproportionalen Anstieg des Vorsteuergewinns. Die Analysten haben das Kursziel für die Aktie erhöht.

Die kürzlich veröffentlichten Zahlen von PORR für die ersten neun Monate 2016 waren nach Meinung von SRC Research durchweg stark. Die Gesellschaft habe eine Steigerung der Produktionsleistung um 10% auf knapp 2,8 Mrd. Euro vermelden können. Der Auftragsbestand sei sogar um 11,5% auf 5,2 Mrd. Euro gestiegen. In allen vier Geschäftsbereichen sei es zu einem signifikanten Anstieg beim Auftragseingang gekommen, was für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens spreche.

Gerade im wichtigen deutschen Markt habe PORR das Momentum auf seiner Seite und gewinne nach Einschätzung der Analysten Marktanteile und auch wichtiges Personal von Wettbewerbern. Der Auftragseingang im deutschen Markt sei um 26% auf deutlich über 400 Mio. Euro nach oben geschossen.

Insgesamt habe das enorme Wachstum bei Produktionsleistung, Auftragsbestand und Auftragseingang in einen überproportionalen Anstieg des Vorsteuergewinns um 25% auf knapp 41 Mio. Euro übersetzt werden können. Die Vorsteuermarge als wichtiger Indikator sei von 1,5% signifikant auf 1,8% angestiegen. Trotz des erheblichen Wachstums habe PORR die ohnehin relativ geringe Nettoverschuldung noch einmal um rund 20% auf 212 Mio. Euro verringern können.

Das Researchhaus geht weiter von einem sehr guten Jahresergebnis 2016 aus. Die Firma habe ihre Wettbewerbsfähigkeit gesteigert und das habe sich auch in einer guten Kursentwicklung in den letzten drei Monaten widergespiegelt, wo das Papier um 25% habe zulegen können und damit das Kursziel von SRC Research in Höhe von 36 Euro mittlerweile erreicht habe. Die Analysten denken, dass sich dieser positive Trend fortsetzen werde. Das Researchhaus behält die Kaufempfehlung mit dem Rating Buy bei und erhöht das Kursziel von 36 Euro auf 40 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.com/pdf/PORR_29Nov16.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.