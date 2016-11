HANNOVER (dpa-AFX) - Die Deutsche Messe AG will nach eigenen Angaben im Jahr 2017 wieder Gewinne erzielen. "2016 wird das letzte Jahr, in dem wir einen Verlust ausweisen", kündigte der Vorsitzende des Vorstandes der Deutschen Messe AG, Wolfram von Fritsch, am Dienstag an. Für das Geschäftsjahr 2016 erwartet das Unternehmen einen Verlust von 3,9 Millionen Euro bei einem Umsatz von 301 Millionen Euro. Im Jahr 2017 hofft das Unternehmen auf einen Gewinn von 16 Millionen Euro.

Durch die Weiterentwicklung des Messegeländes in Hannover und einem stärkeren Engagement in Nordamerika sieht sich die Messe AG auf Erfolgskurs. Im September 2017 will das Unternehmen beispielsweise die erste Nutzfahrzeug-Messe in Atlanta (USA) organisieren. Die Deutsche Messe AG beschäftigt rund 1200 Mitarbeiter. Das Unternehmen veranstaltet Industriemessen im In- und Ausland, wie zum Beispiel die Messe für Informationstechnik Cebit und die Hannover Messe./elm/DP/stb

AXC0225 2016-11-29/17:56