NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat der Nasdaq Composite nach einem Tag Pause am Dienstag wieder seine Rekordjagd aufgenommen. Angesichts guter Konjunkturdaten erreichte der Technologie-Index bei 5401,325 Punkten seine Bestmarke. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,59 Prozent auf 5400,291 Punkte zu Buche. Andere wichtige Indizes wie der Dow Jones Industrial oder der S&P 500 hingegen sind von weiteren Rekordhochs noch etwas entfernt./la/tos

ISIN XC0009694271

AXC0227 2016-11-29/18:02