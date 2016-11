FMW-Redaktion

Sie haben die Diskussionen in den letzten Tagen sicher auch verfolgt. Ganz plötzlich merkt die Politik, dass in Zukunft die Rentensysteme nicht mehr sicher sind. Aber jetzt werfen wir mal einen kurzen Blick darauf, wie denn die Wirklichkeit heute schon aussieht. Thema Rente. So sieht es jetzt schon bei der "Gesetzlichen Rentenversicherung" aus: Wir haben uns mal die Originaldaten der Deutschen Rentenversicherung angeschaut.

Da sieht man für 2015: Ausgaben von 277 Milliarden Euro standen Einnahmen von 276 Milliarden Euro gegenüber. So weit so gut. Aber der Haken an der Sache ist: Ausgewiesen sind bei den Einnahmen 67 Milliarden Euro "Bundeszuschüsse", die Teil der 276 Milliarden Euro sind. Also kommen diese Gelder aus dem Bundehaushalt, den Steuereinnahmen. Ohne diesen Zuschuss wäre die Rentenkasse also jetzt schon längst völlig pleite. Entweder müssten jetzt schon die Renten drastisch sinken, die Beiträge drastisch steigen, oder beides!

Da tut die aktuelle Ehrlichkeit der Arbeitsministerin Andrea Nahles ja ...

Den vollständigen Artikel lesen ...