Gerade in Deutschland machen Banken oft die strenge Regulierung für ihre mageren Renditen verantwortlich. Daten der Europäischen Zentralbank legen den Verdacht nahe, dass das eine Ausrede ist.

Direkt nach der Finanzkrise hielten sich Banken mit Kritik an neuen, strengeren Vorschriften noch stark zurück. Zu frisch war da noch die Erinnerung an die Unsummen an Steuergeldern, die zur Rettung des Finanzsystems eingesetzt wurden. Acht Jahre und einige Reformen später ist von dieser Zurückhaltung nur noch wenig zu spüren. "Man hat den regulatorischen Bogen überspannt", warnte Lothar Jerzembek, Mitglied der Geschäftsleitung des Verbands öffentlicher Banken (VÖB).

Er argumentiert mit einer Studie seines Verbandes, wonach die beschlossenen und noch geplanten Reformen die Eigenkapitalrendite der 17 im VÖB organisierten Geschäftsbanken von derzeit noch 4,2 auf 2,0 Prozent drücken würde. "Man muss sich sehr gut überlegen, wie weit man diese Daumenschrauben noch anziehen sollte, um uns nicht doch durch Regulatorik aus den Markt hinauszudrängen", sagte Jerzembek auf der Handelsblatt-Tagung zur Bankenaufsicht. Der Finanzchef der DZ Bank, Cornelius Riese, hatte die Mehrkosten, die deutschen Banken durch ...

