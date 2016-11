Weil Großaktionär Montana Tech kurzfristig einen Rückzieher macht, wird Batteriehersteller Varta nicht an die Börse zurückkehren. Grund sei ein "ungünstiges Marktumfeld". Ob die Entscheidung endgültig ist, bleibt offen.

Der Batteriehersteller Varta kehrt vorerst nicht an die Börse zurück. Zu wenige Investoren wollten die Aktien zeichnen. Das Unternehmen aus dem schwäbischen Ellwangen machte dafür am Dienstag das "gegenwärtig ungünstige Marktumfeld" verantwortlich. Die Schwankungen an den Börsen waren allerdings zuletzt schwächer ausgefallen als nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl erwartet worden war. Varta hatte das Emissionsvolumen bereits auf 150 Millionen von 200 Millionen Euro zurückgeschraubt.

Mit dem Geld wollte das Unternehmen eine neue, 50 Millionen Euro teure Fabrik ...

